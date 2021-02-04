Экс-глава Набцанка: «Перспектив у ипотеки в Беларуси пока нет»

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Экс-глава Нацбанка профессор экономики Станислав Богданкевич – о введении ипотечного кредита на жилье.

На этой неделе Беларусбанк ввел кредит «Ипотека Экспресс». Ипотеку предлагают на срок до 20 лет, размер кредита – до 100% стоимости приобретаемого жилья. Процентная ставка – 21% годовых.

Это нововведение, если вспомнить заявление Министерства экономики, сделанное в 2019 году, призвано активировать ипотечное кредитование в Беларуси, пишет «Салiдарнасць». Случится ли прогнозируемая активация? Экс-глава Национального банка Станислав Богданкевич считает, что о развитии ипотеки сейчас говорить не приходится.

– Предложенные условия неплохие, кроме одного пункта – «21 процент годовых», – считает банкир. – Разве кто-то это потянет?! Это явно завышенная процентная ставка, с ней у ипотеки не будет перспектив. С позиции экономики, размер кредита до 100 процентов стоимости жилья тоже не очень хорошо. Потому что собственная доля в любых инвестициях всегда гарантирует устойчивость этих инвестиций.

По мнению Станислава Богданкевича, государство, если бы хотело развивать ипотеку, должно было взять процентную ставку на бюджет. Установить, к примеру, инфляционный налог максимум 10 процентов, а то и меньше.

– Для того чтобы ипотека работала, нужно восстанавливать экономику и повышать уровень доходов населения, – резюмировал экс-председатель Национального банка. – А у нас крупные компании сегодня находятся на грани банкротства. Да они уже были бы банкротами, если бы не ежегодная помощь от государства.

У белорусской экономики сейчас, по существу, нулевые темпы роста, она на грани коллапса. Убыточные деревообработка, металлургия, машиностроение, а это нужно обязательно учитывать, если ориентироваться на мировые стандарты.

Справка

Ипотека – это кредит на приобретение жилья, который предполагает обязательный залог на покупаемую недвижимость. В случае невыплаты долга банк изымает и продает квартиру или дом.

В отличие от обычного жилищного кредита у ипотеки более низкие ставки и более продолжительный срок выплаты. Но оформить ее сложнее: необходимо оценить, застраховать жилье и передать права собственности банку.

Де-факто ипотека в нашей стране существует с 2008 года, когда был принят соответствующий закон («Об ипотеке»). Однако она так и не стала популярной – в первую очередь из-за высоких процентных ставок и невысокой покупательской способности населения.

Банки могут выдать кредит, если регулярная выплата по кредиту не превышает 40–50% заработка. В Беларуси этот процент при расчете суммы по ипотеке, как правило, превышается.

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