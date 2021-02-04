Илон Маск признал недостатки электромобилей Tesla

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Генеральный директор Tesla Илон Маск признал, что даже самый резкий критик его электромобилей был прав, пишет CNN.

В начале 2018 года технический консультант Сэнди Манро, который разбирает автомобили для оценки их качества, дал жесткую оценку Model 3. Он отметил неравномерные зазоры между внешними панелями и проблемы с окраской, сказав: «Я не могу представить, как они выпустили Это».

Удивительно, но Маск, который часто возмущался критикой, согласился.

«Я думю, что ваша критика верна», – сказал Маск в интервью, которое транслировалось во вторник на канале YouTube и в подкасте «Munro Live».

В интервью Маск также признал, что покупать Tesla в период выхода новой модели на рынок – не лучшая идея.

«Друзья спрашивают:« Когда мне покупать Tesla? » Что ж, либо купите его в самом начале, либо когда производство выйдет на стабильный уровень», – сказал Маск.

Признание Маска достаточно серьезно, учитывая, что компания готовится начать производство пикапа Cybertruck в конце этого года и собирается открыть новые заводы.

Сэнди Манро также недавно рассказал Маску, что он купил Model 3 в конце прошлого года и сравнил ее с Model 3, которую купил другой человек месяц спустя.

«В конце концов, машина этого парня была великолепна … настолько хороша, насколько это вообще возможно, – сказал Манро. «Я просто не понимаю! Мой электромобиль был построен в этом месяце, его –всего через месяц. У моего были проблемы, а его был идеален».

Маск сказал, что Tesla развивается, быстрее обнаруживает проблемы, поскольку темпы производства продолжают расти.

«Когда вы идете быстрее, вы просто открываете для себя эти вещи», – сказал он. «Если бы мы знали их заранее, мы бы исправили их заранее».

Напомним, что в середине января Национальная администрация безопасности дорожного движения обязала компанию Tesla отозвать 135 тысяч седанов Model S и внедорожников Model X, поскольку их центральные сенсорные экраны могли выйти из строя. Компания Маска тогда пообещала отремонтировать экранное оборудование бесплатно.

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