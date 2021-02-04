«Глубокоуважаемый», «гарант справедливости» и «заботливый отец» — Воскресенский рассказал, как родственники арестованных должны обращаться к Лукашенко

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Юрий Воскресенский, который намекал ранее, что является правой рукой Александра Лукашенко в деле переговоров с арестованными политиками, провел встречу с некоторыми родственниками обвиняемых по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка.

Там он им рассказал, что заключенные могут надеяться на амнистию или помилование. И он уже провел переговоры с нужными людьми.

Однако для этого родственники арестованных должны обратиться к Александру Лукашенко с письмом, в котором того просят простить своих родных.

Для того, чтобы это обращение «взяли на серьезную заметку» в нем должны быть такие эпитеты, и, возможно, метафоры: «Глубокоуважаемый», «Гарант Конституции и справедливости», «Заботливый отец».

В то же время, Виктора Бабарико (его фамилия не упоминается прямо в тексте письма) надо называть: «один незрелый человек, который своей неумелой игрой поставил под удар десятки людей».

«Акцент на «мессию» был сделан исходя из моих предварительных переговоров», — пояснил такую риторику в письме Юрий Воскресенский.

Как сообщает его телеграм-канал, родные Кирилла Бадея, Сергея Добролёта, Александра Ильясюка, Виктора Кобяка, Дмитрия Кузьмича, Сергея Шабана подписали такое обращение.

Впрочем, оно не дает гарантий на освобождение. Юрий Воскресенский уточнил, что еще придется оплатить ущерб государству. Что касается Виктора Бабарико, то Юрий Воскресенский считает, что если бы тот ценил своих людей, то согласился бы на предложение Лукашенко в СИЗО КГБ — «отдать то, что взял».

По словам Александра Лукашенко, он не собирается устраивать политическую амнистию. «Сегодня некоторые стонут и рыдают: вот, амнистия… политическая амнистия и прочее. Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Я их немедленно помилую», — заявил он чиновникам 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

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