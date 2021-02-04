Дмитрий Шепелев готовится стать отцом во второй раз

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Известный телеведущий Дмитрий Шепелев, долгое время проработавший на БТ и покинувший Беларусь в сентябре 2020 года, готовится стать отцом во второй раз. О беременности невесты, Екатерины Тулуповой, Шепелев рассказал в интервью российскому изданию Peopletalk.

Слухи о том, что предпринимательница Екатерина Тулупова беременна, просочились в прессу накануне Нового года, но не получили своего подтверждения до настоящего времени.

Екатерина и Дмитрий отдохнули на Мальдивах вместе с детьми от бывших избранников, после чего звезды решили не скрывать очевидное: счастливая пара с нетерпением ждет появления второго наследника и старается не реагировать на нападки в соцсетях.

«Самое главное чувство – это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе!» – рассказал Дмитрий в интервью.

И у телеведущего, и у его возлюбленной есть дети от предыдущих отношений. Дмитрий воспитывает семилетнего сына Платона от Жанны Фриске, а Екатерина — семилетнюю дочь Ладу. По словам телеведущего, к новости о появлении у них брата или сестры они с Екатериной детей некоторое время готовили.

«Мы действовали очень аккуратно, потому что понимали, что едва ли найдется счастливый ребенок, который скажет: “Да, конечно, очень хочу брата или сестру! Не могу дождаться, когда он будет рыться в моих вещах, реветь по ночам и не даст нам с папой покататься на сноуборде”. Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: “Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо”. Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение.» – рассказал телеведущий.

Другими подробностями о предстоящем появлении малыша на свет Шепелев не поделился. Пол малыша он не раскрыл (вероятно, они сами с Екатериной пока не в курсе), а также не рассказал, когда радостное событие должно произойти.

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