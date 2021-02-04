Белорусская стоматология расширит применение стволовых клеток в лечении болезни периодонта

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Болезни периодонта сегодня находятся на втором месте после болезней твердых тканей зуба. Если кариесом заболевают 98-99% населения, то болезни периодонта выявляют у 94% пациентов 34-44-летнего возраста. Около 20% из них имеют тяжелые формы, когда зубы уже нужно удалять по медицинским показаниям.

Совместно с Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси разработана технология получения биотранспланта на основе аутологичных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани с коллагеновым гелем, отработана технология их забора, получения, выращивания. Эта технология используется для лечения болезней периодонта, в частности рецессии десны.

“Данный метод зарегистрирован в республике, получена инструкция Минздрава по его использованию в практическом здравоохранении. Метод показывает достаточно хорошие, эффективные результаты лечения”, – сказал заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии, профессор Сергей Рубникович, передает БЕЛТА.

Применение этого метода в комплексном лечении пациентов, имеющих рецессию десны в сочетании с зубочелюстными аномалиями, позволило получить хорошие результаты у 94% пациентов.

Также сейчас реализуются два новых проекта с НАН. Речь идет о лечении заболеваний периодонта средней и тяжелой степени тяжести. Разработки направлены на укрепление костной ткани, увеличение ее объема с использованием клеточных технологий. По словам Сергея Рубниковича, в следующем году, можно будет проводить клинические испытания исследований, а через полтора-два года — зарегистрировать метод в Министерстве здравоохранения.

Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии, считает что у проектов большие перспективы для экспорта услуг и внедрения соответствующих технологий в других странах. В частности, белорусскими наработками заинтересовались коллеги из Китая и России, где эти технологии внедрены как в практическое здравоохранение, так и в образовательный процесс некоторых медицинских университетов.

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