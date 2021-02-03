В Минске огородили суд, в котором будут рассматривать дело топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Фотофакт

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Здание суда Московского района Минска берут в ограждение. Там завтра будет проходить предварительное судебное заседание по «делу Белгазпромбанка».

Эту информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

Здание суда Московского района Минска ограждают, фотографии процесса появились в телеграм-канале «МотолькоПомоги». Обычно похожие ограждения появляются на крупных мероприятиях в городе.

В районном суде за комментариями на этот счет направили в пресс-службу Верховного суда.

Там пояснили, что меры безопасности связаны с процессом в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка», который сегодня проанонсировали.

Верховный суд принял к производству для рассмотрения по первой инстанции уголовное дело по обвинению Виктора Бабарико в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 235, ч.3 ст. 430 УК; Алексея Задойко, Кирилла Бадея, Сергея Шабана, Дмитрия Кузьмича, Александра Ильясюка, Сергея Добролета в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 430 УК, Виктора Кобяка в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 431 УК.

— С шестью обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем для решения вопроса о назначении судебного разбирательства по уголовному делу на 4 февраля 2021 года назначено предварительное судебное заседание, — сказано в сообщении Верховного суда.

В связи с эпидемиологической ситуацией будут приняты меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции и обеспечению социального дистанцирования при рассадке в зале судебного заседания. Кроме того, для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел предпримут необходимые меры безопасности.

Суд Московского района Минска могли выбрать для рассмотрения громкого дела потому, что там очень вместительные залы.

По информации сайта Sputnik, Виктора Бабарико на предварительном заседании не будет. Адвокаты Виктора Бабарико о заседании ничего не слышали.

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