Силовики взялись за банкиров и бизнесменов. Жена Румаса: «Он в отъезде за пределами Беларуси»

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Белорусские силовики задержали группу бывших и действующих банкиров, а также представителей коммерческих структур. Об этом TUT.BY рассказали три источника.

«Геннадий Сысоев, топ-менеджеры Белагропромбанка и представители коммерческих структур находятся на беседе в правоохранительных органах. Речь идет о каких-то коррупционных делах», — сказали источники. В каком они статусе, и идет ли речь об опросе или допросе, источники не уточняют.

Собеседники отмечают, что дело касается экс-премьера Сергея Румаса, который более десяти лет назад возглавлял Белагропромбанк, а в 2012—2018 годах был председателем правления Банка развития. О местонахождении Румаса поступает противоречивая информация. Последний раз он был в мессенджерах в 5 утра.

«Сергей Николаевич находится в отъезде за пределами Беларуси», — сказала TUT.BY Жанна Румас. Супруга экс-премьера от других комментариев отказалась.

Женский голос по номеру телефона Геннадия Сысоева (в последнее время он был и.о. директора ОАО «Белорусская лесная компания») сказал, что у него «коронавирус, поэтому не может пообщаться».

Получить комментарий в МВД, КГБ и СК не удалось.

Сергей Румас родился в Гомеле в 1969 году. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище и Академию управления при Кабинете министров Республики Беларусь. Кандидат экономических наук.

Начинал карьеру в Нацбанке, в 1995 году перешел на работу в Беларусбанка, где вскоре стал первым зампредом правления. В 2005 году возглавил Белагропромбанк. В декабре 2010 года назначен вице-премьером в правительстве Мясниковича. И хотя Александр Лукашенко критиковал «рыночную экономику Мясниковича-Румаса», острый экономический кризис 2011 года, завершившийся трехкратной девальвацией рубля показал, что прежняя модель экономики не жизнеспособна. В июле 2012 года Румас возглавил Банк развития, причем, отпуская его, Лукашенко заявил о «колоссальной потере для правительства». Банк занялся инвестициями в крупные проекты, в том числе — проблемные. Именно команде Румаса поручили вытягивать проблемную деревообработку, на модернизацию которой ушли миллиарды долларов, а отдачи не было.

18 августа 2018 года Румас становится премьер-министром Беларуси и занимает этот пост до 3 июня 2020 года. Лукашенко тогда заявил, что Румас решил уйти с госслужбы в бизнес. Но о его новом месте работы до сих пор не было информации.

В августе жена Румаса выложила в Facebook их совместное фото с крыши Банка развития на фоне протестного марша у стелы. Позже эта фотография была удалена. Вскоре Александр Лукашенко высказал удовлетворение, что вовремя рассмотрели некоторых чиновников «и отправили кого на покой, кому просто предложили заниматься бизнесом». «Они тоже неоткровенно, но где-то постятся», — отметил он.

Банкир Геннадий Сысоев пришел в деревообработку в 2016-м году. В последнее время он был и.о. директора ОАО «Белорусская лесная компания». Ранее он возглавлял «Борисовдрев», который входит в состав деревообрабатывающего холдинга Банка развития. TUT.BY со ссылкой на источники сообщал, что «после ухода из банка Сысоев мог возглавить только такое проблемное предприятие». По словам еще одного собеседника, поручителем экс-банкира выступил его давний товарищ глава Банка развития Сергей Румас. «На фоне слухов об отставке это хорошее развитие событий. Пусть работает, развивает предприятие и кормит свою многодетную семью», — сказал источник.

Пресс-служба Белинвестбанка сообщила, что Геннадий Сысоев покинул пост председателя правления банка «по семейным обстоятельствам». Хотя в банковских кругах муссировалась информация о том, что к банкиру «возникли вопросы у компетентных органов». В силовых ведомствах это подтверждали, но не комментировали.

Общий банковский стаж Геннадия Сысоева насчитывает более 27 лет. Окончив в 1987 году Ярославское высшее военное финансовое училище, он несколько лет служил в Полевых учреждениях Госбанка СССР — так назывались тогда военные банки за границей, писал журнал «Дело». А затем, когда на базе ПУГ в Минске было создано Специализированное управление Национального банка, работал в нем в должности главного бухгалтера. Уволившись из армии и поработав некоторое время в коммерческих банках, Сысоев принял активное участие в создании одного из крупных филиалов Беларусбанка. В 2005-м его пригласили возглавить развитие розничного бизнеса в Белагропромбанке. В сентябре 2014-го он сменил кресло зампреда правления Белагропромбанка на пост руководителя Белинвестбанка.

Пост руководителя «Борисовдрева» стал именем нарицательным после разноса, устроенного в 2013 году Александром Лукашенко за провал модернизации предприятия. После этого своих должностей лишился ряд высокопоставленных должностных лиц, в том числе губернатор Минской области Борис Батура. Спустя 5 месяцев гендиректор «Борисовдрева» Владимир Мальцев угодил в тюрьму. Но уже в 2015 году его амнистировали.

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