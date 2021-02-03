Россия с 8 февраля возобновляет железнодорожное сообщение с Беларусью

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Премьер РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Беларусью, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией, сообщила в среду пресс-служба правительства РФ.

Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Беларусью по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске.

С 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

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