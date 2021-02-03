Расследование убийства несовершеннолетней девушки в Новополоцке завершено

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова сообщила БЕЛТА о завершении расследования уголовного дела об убийстве 16-летней девушки в Новополоцке.

Установлено, что 11 июня 2020 года 20-летний житель Могилева находился в командировке в Новополоцке. Вечером, употребив спиртное, парень познакомился с девушкой в одной из соцсетей. По переписке он уговорил ее встретиться на городской площади, сходить в магазин и пойти отдохнуть на берег реки Западная Двина.

Далее, по версии следствия, во время совместного отдыха молодой человек нанес девушке множество ударов. После того, как потерпевшая перестала подавать признаки жизни, он перетащил ее в реку и оставил тело в зарослях травы, после чего скрылся.

Утром парень вспомнил о том, что произошло, и вернулся к реке. Там он обнаружил тело девушки в воде и разбросанную одежду. Собрав вещи погибшей в пакет, он уехал в Могилев. По дороге с ним постоянно связывались милиционеры по телефону, однако он трубку не снимал. Приехав в областной центр, парень понял, что его личность и причастность к исчезновению девушки уже известны правоохранителям. В связи с этим 12 июня он отправился в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для дачи признательных показаний, где был задержан.

Во время допроса он озвучил свою версию произошедшего, пытаясь таким образом запутать сотрудников правоохранительных органов и уйти от ответственности. Однако причину своей агрессии обвиняемый пояснить не мог, ссылался на провалы в памяти в момент преступления. Вину свою он также не признал, аргументируя это тем, что умысла на убийство не было.

Во время следствия первоначальная версия задержанного была опровергнута собранными доказательствами. Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли и просмотрели записи камер видеонаблюдения в магазине и парке. Также была изучена переписка мужчины с потерпевшей. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, в том числе генотипоскопической и психолого-психиатрической, проведенных экспертами ГКСЭ.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки наступила в результате травматического шока, вызванного множественными травмами.

Могилевчанину предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью, сопряженное с изнасилованием) и ч.3 ст.166 (изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней, повлекшее причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса. Мужчина заключен под стражу.

Расследование дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Поделиться ссылкой:



