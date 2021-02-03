Приговор Навальному: в Москве задержаны более тысячи человек, в Петербурге — почти 250

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В двух столицах — в Москве и Петербурге — почти до полуночи продолжались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В Москве задержаны в общей сложности 1 тыс. 145 человек, в том числе у здания Мосгорсуда, в Петербурге — полиция задержала 246 сторонников Навального, сообщает “Росбалт” со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Всего накануне по всей России были задержаны 1 тыс. 406 человек. Так, в Ижевске в отдел полиции попали четыре человека, в Омске — три, в Челябинске и Краснодаре — двое, еще по одному человека задержали в Кирове, Чебоксарах, Набережных Челнах и Мытищах.

Напомним, во вторник Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. После этого в Москве и Санкт-Петербурге начались несанкционированные акции протеста.

Как и 31 января, омоновцы активно применяли электрошокеры и избивали мирных протестующих. Вот видео о том, как прошли акции и задержания в Москве и Санкт-Петербурге.

Выходящие из Камергерского переулка на Большую Дмитровку сотни молодых людей скандируют: «Россия без Путина!» Видео: @OpenMedia_io pic.twitter.com/lLmuSTHVrt — Открытые медиа (@OpenMedia_io) February 2, 2021

В Дмитровском переулке люди подняли руки вверх, а их начали избивать pic.twitter.com/nNFdig79ah — Дождь (@tvrain) February 2, 2021

Пассажир такси крикнул оскорбление из окна машины — полицейские избили и его, и таксистаhttps://t.co/F3GenGqH7m Видео «Медуза» pic.twitter.com/ua6PfXuNvQ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

«Бумага» пишет о жестких задержаниях на Гостином дворе. Людей валят на землю и бьют шокером Видео: «Бумага» pic.twitter.com/qtCGjVbx5n — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Еще одно видео задержаний рядом с Невским. Видео: «Бумага» pic.twitter.com/wVqdvEJWuS — «Бумага» (@paperpaper_ru) February 2, 2021

ОМОН пресек несогласованную акцию в Дмитровском переулкеhttps://t.co/YFtE20WKJo pic.twitter.com/zZyjSYQQva — РИА Новости (@rianru) February 2, 2021

Нападение на журналиста Федора Худоркомова. Он пытался узнать, за что ОМОНовцы бьют другого человека и в итоге спровоцировал их агрессию. Видео: Андрей Новичков / @sotavision. pic.twitter.com/B3aQMQCUm4 — SOTA (@SotaVision) February 2, 2021

В автозаках не хватает места. Люди едут стоя видео: прислали в телеграм-бот ОВД-Инфо pic.twitter.com/K0NxcFWjXQ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

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