Приговор Навальному: в Москве задержаны более тысячи человек, в Петербурге — почти 250

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В двух столицах — в Москве и Петербурге — почти до полуночи продолжались акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В Москве задержаны в общей сложности 1 тыс. 145 человек, в том числе у здания Мосгорсуда, в Петербурге — полиция задержала 246 сторонников Навального, сообщает “Росбалт” со ссылкой на «ОВД-Инфо».

Всего накануне по всей России были задержаны 1 тыс. 406 человек. Так, в Ижевске в отдел полиции попали четыре человека, в Омске — три, в Челябинске и Краснодаре — двое, еще по одному человека задержали в Кирове, Чебоксарах, Набережных Челнах и Мытищах.

Напомним, во вторник Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. После этого в Москве и Санкт-Петербурге начались несанкционированные акции протеста.

Как и 31 января, омоновцы активно применяли электрошокеры и избивали мирных протестующих. Вот видео о том, как прошли акции и задержания в Москве и Санкт-Петербурге.

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АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА