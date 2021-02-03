Пандемия позволяет работать из дома, но на 2-3 часа больше

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Поставщик услуг виртуальной частной сети NordVPN Teams провел исследование, сравнив нагрузку на свои бизнес-серверы в январе, марте, апреле 2020 года и январе 2021-го, сообщает Bloomberg.

В своем исследовании компания сделала выводы, что средняя продолжительность рабочего дня у людей, которые трудятся удаленно, увеличилась на два-три часа.

Если до начала пандемии коронавируса средняя продолжительность рабочего дня в США, Франции, Испании и Италии составляла восемь часов, а в Великобритании, Австрии, Дании, Нидерландах, Бельгии и Канаде – девять, то после того, как многие сотрудники компаний перешли на удаленку, они стали заканчивать работу позже.

Так, в Великобритании, США и Канаде средняя продолжительность трудового дня выросла до 11 часов, в остальных странах, кроме Италии, – до 10 часов.

Аналитики NordVPN Teams объясняют это тем, что люди используют погружение в работу как возможность отвлечься от пандемии и других жизненных сложностей, возникших в ее условиях. Также не исключается вероятность того, что начальство ожидает от подчиненных, работающих из дома, большей отдачи или хочет, чтобы они были постоянно на связи.

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