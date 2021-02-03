Не имеющая выхода к морю Швейцария попала в топ-10 рейтинга стран-судовладельцев

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По сравнению с прошлыми годами, рейтинг изменился: в него были включены суда-автомобилевозы, RoRo (суда для перевозки грузов на колёсной базе) и круизные суда. Включенные в этом году в расчеты, эти три типа морского транспорта значительно повлияли на общую стоимость и рейтинга флота страны, пишет ЦТС.

Десятое место заняла Швейцария, потеснив Данию.

У страны, не имеющей выхода к морю, показатель общей стоимости флота – $ 28,5 млрд. В этом Швейцарии помогла компания MSC Cruises с ее круизными лайнерами на сумму $18 млрд, что сделало страну вторым по величине владельцем круизных лайнеров в мире и помогло войти в десятку ведущих стран-судовладельцев.

Девятое место заняла Норвегия. Флот норвежских судовладельцев на сегодня оценивается в $ 33,7 млрд.

Восьмое место – Южная Корея. Её показатель общей стоимости флота составил $ 34,7 млрд. Кроме того, Южная Корея занимает третье место в мире по величине флота судов-автомобилевозов, что обусловлено высокими объемами производства автомобилей и морского экспорта.

Седьмое место закрепилось за Великобританией. Общая стоимость флота у королевства – $ 39 млрд.

Шестое место – Германия. Она поднялась в рейтинге с 8-го места на 6-е (с показателем в 42,8 млрд долл.), поскольку в этой стране владельцы небольших сухогрузов используют повышенные ставки.

Пятое место занял Сингапур, с общей стоимостью флота в $ 50,7 млрд. А по владению судами RoRo Сингапуру занимает 3-е место.

На четвертое место опустилась Греция. Общая стоимость флота, находящегося в собственности судовладельцев этой страны составляет $ 93,2 млрд. По сравнению с предыдущим годом это на $ 6,5 млрд. меньше. Снижение связано с продолжительным периодом низких доходов танкерного флота во второй половине 2020 года.

Третье место – США. Судовладельцы из Соединенных Штатов обладают активами в размере $ 95,1 млрд., из которых $ 63 млрд. приходится на круизные лайнеры. Это неудивительно, поскольку крупнейшие круизные компании, Carnival и Royal Caribbean находятся в США. Также это государство является крупным собственником в секторе RoRo, владея судами общей стоимостью в $1,9 млрд.

Второе место удерживает Китай. Собственники судов в этой стране владеют активами на $ 107,7 млрд. это связывают с тем, что во второй половине 2020 года китайские энергетические компании инвестировали в новые заказы на строительство крупных танкеров для перевозки СПГ и очень больших танкеров для этана.

Первое место осталось за Японией. Почти во всех секторах судоходства Япония остается на первом месте с активами на общую сумму $ 115,8 млрд. Увеличение доходов на рынке контейнеров во второй половине 2020 года привело к увеличению стоимости и без того быстро растущего флота Японии.

Из 10 ведущих стран судовладельцы из Японии владеют самым дорогим парком LNG-танкеров – $ 5,8 млрд. Они также владеют самым дорогим флотом судов-автомобилевозов стоимостью $ 7,3 млрд, что почти в три раза превышает стоимость судов данного типа второй по величине страны-собственника – Норвегии. Основная часть судов принадлежит операторам Deepsea NYK, MOL и K Line.

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