На поддержку культуры и искусства в 2020 году государство собрало около $500 тысяч

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Юридические лица, деятельность которых оказывает влияние на историко-культурные ценности, должны перечислять в фонд Президента 5% от прибыли, что предусмотрено указом №527 “Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны”.

Так, в 2020 году фонд Президента по поддержке культуры и искусства получил более 1 миллиона 280 тысяч рублей. Об этом сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Наталья Хвир.

“За последние годы Минкультуры совместно с местными исполнительными и распорядительными органами власти провело значительную работу по организации выплаты таких отчислений. Так, в фонд Президента по поддержке культуры и искусства в 2018 году поступило более Br700 тыс., в 2019-м – свыше Br900 тыс., а в 2020 году – более Br1,28 млн”, – сказала Наталья Хвир.

Из данного фонда проводится финансирование противоаварийных, реставрационных и консервационных работы. Например, замка в Крево, фрагментов руин бывшего замка Сапегов в Гольшанах, реставрационные работы во дворце Пусловских в Коссово, работы в Спасо-Преображенской церкови Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Список историко-культурных ценностей, требующих ремонтно-реставрационных работ – велик.

В Беларуси 5596 объектов зарегистрированных как историко-культурная ценность. За 2018-2020 годы проводились ремонтно-реставрационные работы на более чем 400. Среди них церковь в Сынковичах, объекты мемориального комплекса “Брестская крепость-герой”, северо-восточная башня Лидского замка, здание киностудии “Беларусьфильм”, обелиск “Минск – город-герой”, стадион “Динамо” и другие.

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