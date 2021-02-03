Минфин отчитался о миллиардных потерях и ожидании российского кредита

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Министерство финансов Беларуси отчиталось об исполнении бюджета в прошлом году. Цифры впечатлили, а прогноз на 2021 год остается еще более неутешительным.

Как пишет портал banki24.by, за 2020 год дефицит бюджета сектора госуправления составил 2,1 млрд рублей. Годом ранее бюджет был исполнен с профицитом в 3,5 млрд рублей. В минувшем году на 2 млрд сократились доходы (к показателю 2019 года) и выросли на 3,6 млрд расходы. Деньги бюджет потерял из-за сокращения поступлений налога на прибыль на один миллиард рублей и падения доходов по внешнеэкономической деятельности на 0,6 млрд рублей.

По планам властей, в 2021 году республиканский бюджет будет исполнен с дефицитом в 4 млрд рублей, по итогам 2020 года он составил без малого 1,9 млрд.

В ноябре прошлого года глава Минфина Юрий Селиверстов сообщил о доходах в стране: белорусский бюджет недополучит 3 млрд рублей. По словам министра, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия. Кроме того, в первом квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, поэтому снизились доходы, получаемые от продажи нефтепродуктов. Чиновники не ошиблись в своих ожиданиях.

Поможет ли кредит

Сегодня, 3 февраля, стало известно, что Министерство финансов Беларуси рассчитывает получить 500 млн долларов второго транша российского кредита в первом полугодии. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов. Первый транш наша страна получила в декабре.

Согласно межправительственному соглашению от 21 декабря текущего года, Москва предоставит Минску кредит в размере 1 млрд долларов в два этапа: первый транш – к концу 2020 году, второй – в 2021.

4 сентября 2020 года во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным в Сочи, белорусской стороне было обещано выделение кредитных средств в размере полутора миллиардов долларов. Данные средства наша страна должна была частично направить на образовавшуюся задолженность перед Россией за поставки газа (330 млн долларов).

Однако кредитные вливания соседней России, которая осталась единственным спонсором белорусской экономики, вряд ли помогут залатать все прорехи. Проблема экономики не только в том, что она страдает от внешних факторов, но и в том, как на нее влияют внутренние. В частности, решения властей, которые могут спровацировать кризис и дальнейшее падение всех показателей. Так в январе состоялся доклад председателя правления Нацбанка Павла Каллаура и помощника президента Валерия Бельского Александру Лукашенко, где Лукашенко поручил им ориентировать экономику на кредитование реального сектора и изыскать на это любые средства.

Не будем забывать также о том, что за 2020 год внешний госдолг страны увеличился на 1,4 млрд долларов и составил 18,6 млрд долларов. Сумма увеличения в эквиваленте составляет 8,4%. Одновременно с этим за 2020 год ЗВР Беларуси сократились на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало минувшего года они составляли 9,4 млрд долларов). Кроме того, отмечается падение ВВП Беларуси по итогам 2020 года (0,9%), сокращение потребительского спроса, инвестиционной активности. В 2021 году все эти проблемы никуда не денутся, как и последствия пандемии, политический кризис и давление санкций.

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