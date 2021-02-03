«Минчанки» уступили «Енисею» в российской Суперлиге

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Волейболистки «Минчанки» на своей площадке уступили красноярскому «Енисею» 0:3, сообщает агентство «Минск-Новости».

В турнирной таблице разница между командами небольшая: белорусский клуб идет 12-м, «Енисей» — 9-м. Однако у команды Станислава Саликова в запасе семь несыгранных поединков. В последних пяти турах российская команда одержала четыре победы. Аналогичная статистика и у «Минчанки».

Первый сет «Енисей» уверенно выиграл — 25:13. Второй также остался за российской командой — 25:23. Третья партия чем-то напоминала первую и «Минчанка» проиграла сет 20:25. Для подопечных Саликова это поражение стало вторым подряд и девятым в сезоне. Команда осталась на 12-й позиции в таблице.

Два следующих поединка она проведет в Красноярске против местного «Динамо». Игры запланированы на 9 и 10 февраля.

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