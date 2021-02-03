Милиция, ЖКХ и газовщики: юрист объясняет, кому белорусы обязаны открыть дверь квартиры и в каких случаях ее вскроют

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Войти в вашу квартиру без разрешения могут только в исключительных ситуациях.

«Если цель визита милиции «поговорить» — вы имеете право не открывать»

Предположим, в дверь вашей квартиры стучится сотрудник милиции. Это может случиться и днем, и ранним утром, когда вы еще спите, и, к примеру, в 23 часа. В первую очередь стоить выяснить цель его визита, попросить представиться и показать служебное удостоверение.

— Надо понимать, что вы обязаны открыть дверь, как правило, только в таких случаях: если вам сообщили, что сотрудник преследует подозреваемого (обвиняемого) в совершении уголовного преступления, если у сотрудника милиции есть основания полагать, что в вашей квартире совершено (совершается) уголовное преступление, либо в рамках административного процесса, но только с санкции прокурора (либо в исключительных случаях без нее), — комментирует адвокат Андрей Мочалов. — В случае, если вы откажетесь открывать дверь, ее могут вскрыть принудительно.

Адвокат добавляет, что на практике могут возникать сложности с идентификацией сотрудника милиции.

— Представиться сотрудник должен четко, в случае необходимости – повторить. Удостоверение должен показать таким образом, чтобы вы могли полностью прочитать содержащуюся в нем информацию и, при необходимости, переписать данные. В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» деятельность органов внутренних дел является гласной.

— Для чего ко мне домой могут прийти сотрудники милиции?

— Часто приходят «в гости» для осмотра, опроса или наведения справок. Вы можете отказаться от участия в этих действиях, это ваше право, а не обязанность. Принудить к этому вас не могут, и в случае отказа ответственности вы не несете, — уточняет Андрей Мочалов.

— На практике в таком случае сотрудники милиции часто описывают цель визита как «надо поговорить», «пройдемте с нами» и т.п. В таком случае человек имеет законное право не открывать дверь. Для того, чтобы избежать разногласий, рекомендуется уточнять у сотрудников милиции точную цель их визита.

— В каких случаях милиция или другие силовые ведомства могут взломать дверь и нужна ли для этого санкция прокурора?

— Если сотрудник преследует подозреваемого (обвиняемого) в совершении уголовного преступления, или если есть основания полагать, что в вашей квартире совершено (совершается) уголовное преступление, то в таком случае санкция не требуется. Но если сотрудники пришли к вам в рамках административного процесса, то они обязаны предъявить вам постановление с соответствующей санкцией (как правило, она представляется из себя надпись «Санкционирую» в правом верхнем углу постановления, а также подпись прокурора и гербовую печать). Однако в исключительных случаях взломать дверь могут и без санкции прокурора (с последующим его уведомлением), — отмечает Андрей Мочалов.

ЖЭС: Даже если в квартире прорвало кран, вламываться к вам домой коммунальники не будут

Работники ЖКХ о своем визите должны предупредить минимум за сутки – обычно такое объявление появляется на стенде в подъезде. Это правило действует всегда, если только речь не идет о том, что в доме произошла какая-то авария.

Прежде, чем пустить чужого человека в квартиру, стоит проверить его удостоверение (это можно сделать через слегка приоткрытую дверь) и на всякий случай позвонить в ЖЭС и спросить, действительно ли у них работает такой человек. Не переживайте, что это невежливо – заставлять человека ждать на пороге, в первую очередь вы должны позаботиться о своей безопасности, ведь часто сотрудниками коммунальных служб представляются мошенники.

О том, что жильцы в некоторых случаях, например, для снятия показаний со счетчиков, проведения аварийного ремонта, обязаны пустить в квартиру работников коммунальных служб, сказано в Жилищном кодексе (ст. 26 п.1). Если вы не открываете, выламывать дверь работники не станут. Но в следующий раз имеют право прийти с милицией.

За отказ пустить в квартиру работника ЖЭУ, если о его визите вас предупредили, предусмотрена административная ответственность. Но на практике привлечь к ней жильцов достаточно сложно, ведь нужно доказать, что человек отказался предоставить доступ к инженерным коммуникациям.

А если в квартире прорвало воду и затапливает соседей? Даже в этом случае коммунальники не будут вламываться к вам домой. Они перекроют стояк в подъезде и попытаются связаться с хозяином. Только через несколько дней, если хозяина нет дома или он не открывает дверь, замок могут взломать в присутствии милиции и свидетелей.

Газовщики: «Если дверь в квартиру не открывают, уведомляем ЖКХ и просим оказать содействие»

Сотрудники Минсководоканала, Минскэнерго и Мингаза могут прийти к вам домой, чтобы проверить счетчики или газовые приборы. Обычно плановые проверки проводят раз в полгода – год, один раз в 6 лет меняют счетчики воды, раз в 10 лет проверяют газовые плиты. Чаще всего о своем визите сотрудники предупреждают заранее: на стенде в подъезде они размещают объявление, где указана точная дата и время. В «Мингазе» нам рассказали, что жильцы, у которых установлено газовое оборудование, обязаны пустить в квартиру специалистов для работ по техобслуживанию.

— Наши сотрудники одеты в форменную спецодежду, при себе у них есть удостоверения и видеорегистраторы, — говорит Евгений Рашев, начальник службы эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления. – Если дверь в квартиру не открывают, мы уведомляем ЖКХ, с которым у нас заключен договор, и просим оказать содействие. Приходим в эту квартиру повторно, пытаемся разыскать хозяев. Потому что не проведение технического обслуживания может нести в целом потенциальную угрозу для всего дома: мы же не знаем, по какой причине потребитель не предоставил доступ. Может, оборудование в аварийном состоянии, или в квартире никто не живет и происходит утечка газа. Действительно, бывают проблемы, мы можем в течение 2-3 месяцев разыскивать абонентов.

Сейчас, по словам Евгения Рашева, участились случаи обмана жильцов «лжегазовиками».

— Они приходят без предупреждения, без спецодежды. Последняя информация, которую я получил неделю назад от председателя одного из товариществ собственников – пришли в куртках, на рукаве было написано «Мингаз». Они навязывают услугу по приобретению сигнализатора загазованности – продают по 150 рублей вещь, которая на самом деле стоит 30. Каждый день нам поступает 5-6 звонков от потребителей, которые купили вещь, а потом спрашивают, как ее сдать. Мошенники не поднимают трубку.

— А сотрудники «Мингаза» имеют право что-то продавать?

— Мы выполняем услугу в комплексе. Если сотрудник выполняет замену шланга, то он принесет этот шланг с собой. Просто прийти и продать шланг абоненту мы не можем, потому что мы не магазин.

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