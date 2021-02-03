IT-компанию с офисом в Минске покупают за 640 млн долларов

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Шведская компания по производству компьютерных игр Embracer Group AB заключила сегодня соглашение о слиянии с базирующимся на Кипре разработчиком мобильных игр Easybrain Limited, который имеет офис в Минске.

Сделка предполагает первоначальное приобретение всего акционерного капитала на сумму 640 млн долларов США плюс максимальное дополнительное вознаграждение на 125 млн долларов США, сообщает belmir.by со ссылкой на пресс-релиз.

Первая часть суммы выплачивается вновь выпущенными акциями Embracer. Ценные бумаги на 130 млн долларов перейдут при закрытии сделки без ограничений, вторая порция на 220 млн подлежит шестимесячному запрету перепродажи, третья на 145 млн – годичному, четвертая на 145 млн – двухлетнему.

Вторая часть суммы будет выплачиваться опять же в виде вновь выпущенных акций Embracer при условии выполнения оговоренных на шестилетний период финансовых целей. А именно: накопленный EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов) за это время должен превысить 600 млн долларов.

Таким образом, максимально возможная сумма вознаграждения может составить 765 млн долларов.

Продавцы – высшее руководство Easybrain Петр Скоромный, Матвей Тимошенко и Олег Грушевич – после закрытия сделки совместно станут третьим по величине акционером Embracer. Они же останутся во главе компании.

Сделка подлежит определенным условиям, включая получение регуляторного одобрения, и, как ожидается, будет завершена примерно через два месяца.

«Easybrain неоднократно демонстрировала способность разрабатывать и масштабировать по всему миру топовые игры-головоломки и логические игры. Объединив усилия с Easybrain, мы значительно ускоряем бизнес Embracer в секторе мобильных и бесплатных игр», – пояснил Ларс Вингефорс, соучредитель и гендиректор Embracer Group.

«Мы очень гордимся командой, которая привела наш бизнес к тому, чем он стал сегодня, и сейчас чувствуем, что пришло время стать частью чего-то большего. Уверены: наши усилия внесут большой вклад в результаты группы, и рады быть частью замечательной команды под руководством Ларса», – сказал Олег Грушевич, соучредитель и гендиректор Easybrain.

О компаниях

Easybrain – разработчик мобильных игр, специализирующийся на головоломках и логических играх. На сегодняшний день 15 ныне существующих игр компании могут похвастаться более чем 750 млн установок и 12 млн ежедневных активных пользователей.

Портфолио включает в себя такие названия, как Sudoku.com, Nonogram.com, Blockudoku и Pixel Art. Недавно компания расширила его несколькими релизами 2020 года, включая Art Puzzle, Killer Sudoku и Nonogram.com Color. Кроме того, сейчас ведется работа над еще несколькими продуктами.

Штаб-квартира Easybrain находится в Лимасоле (Кипр), а офис разработки – в Минске (Беларусь). В общей сложности штат компании насчитывает 230 человек с разнообразным набором знаний и навыков.

Embracer Group – международная группа, объединяющая компании по производству компьютерных, мобильных и консольных игр. Она состоит из 6 подразделений: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive и DECA Games. Сейчас добавляются еще 2.

Группа базируется в шведском Карлстаде и объединяет 57 студий разработчиков, на нее работают более чем 5 500 сотрудников и контрактников в более чем 40 странах. Совокупно владеет более чем 200 игровыми продуктами, такими как Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro и так далее.

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