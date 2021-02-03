«Евровидение-2021» пройдёт в мае, в Нидерландах

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С ограничениями и пока по не известному сценарию, но «Евровидение» состоится – заявили Организаторы.

Сейчас рассматривается три сценария проведения конкурса и окончательное решение будет принято в ближайшие дни.

Конкурс пройдет в Нидерландах, которые завоевали право на проведение ещё в 2019 году, но в 2020, впервые за всю историю «Евровидения», его отменили из-за пандемии, передает РБК.

Исполнительный руководитель «Евровидения» рассказал о возможных вариантах проведения конкурса:

Самый жесткий вариант (вариант D) предусматривает отсутствие зрителей и трансляцию выступлений в прямом эфире. Очных выступлений и мероприятий в принимающем конкурс Роттердаме не будет. Вариант C также предусматривает трансляцию выступлений участников без их приезда в Нидерланды, но на арене Ahoy все же будет организовано шоу с ведущими, но с ограничением на заполняемость зала. Количество сопутствующих мероприятий, таких как презентации стран-участниц, будет сокращено. Вариант B, который организаторы называют самым реалистичным, предусматривает выступления артистов в Роттердаме. Заполняемость зала будет ограничена 80% от числа мест, а большая часть журналистов будут работать не из пресс-центра, а удаленно. На всех мероприятиях будет действовать требование социального дистанцирования и других мер безопасности. Те артисты, которые не смогут из-за ограничений приехать в Нидерланды, смогут прислать запись своего выступления.

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