Диетолог рекомендует. Для тех, кто каждый год дает себе обещание похудеть

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Максимальную перезагрузку тела обещает австралийская диетолог-нутрициолог Джессика Сэпель. На своем сайте она опубликовала достаточно подробные рекомендации по изменению своего рациона питания и о физических нагрузках, чтобы изменить себя за 14 дней.

Для каждого, кто когда-либо «сидел» на диете, первое, что интересно узнать: от чего нужно будет отказаться. Эта диета, как и многие другие, направлена на здоровое питание.

На две недели диетолог Джессика Сэпель рекомендует исключить из своего рациона алкоголь, сахар, сахарозаменители, сладости, газированные напитки и красное мясо. Она рекомендует ограничить потребление кофеина и выпивать максимум одну чашку чая или кофе строго до 11 утра, заменить привычные напитки можно латте из куркумы и чаем из корня одуванчика. И обязательно нужно выпивать как минимум два литра воды в день.

В списке рекомендуемых продуктов много фруктов и зелени, а также курицы и яиц фермерского производства, безглютеновые злаки (коричневый рис, киноа и гречка) травы, специи и бобы.

два-три раза неделю Сэпель советует употреблять лосось и белую рыбу, чтобы повысить уровень витаминов В и D. При этом к каждому приему пищи в течение 14 дней, необходимо добавлять молодой шпинат, брокколи, огурцы или горошек.

Вместо обычного молока диетолог посоветовала пить миндальное , блюда приправлять лимонным соком или соевым соусом, дижонской горчицей и тхиной.

И обязательно нужно уделять время занятиям спортом. Джессика Сэпель рекомендует заниматься 10-20 минут в день своим любимым видом спорта. Но на время 14 дневной «перезагрузки» предлагает тренироваться два раза в день по 10-20 минут. Эксперт также напомнила, что от кардиотренировок уходит лишний вес, а силовые тренировки способствуют наращиванию мышечной массы.

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