Белорусские баскетболистки без Левченко уступили сборной Польши

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Женская сборная Беларуси уступила команде Польши в матче квалификации Чемпионата Европы-2021 со счётом 56:68, сообщает Прессбол

Самым результативным игроком в составе белорусской команды стала Мария Попова, которая набрала 13 очков. Белоруски реализовали лишь один из двадцати бросков из-за дуги. Счет в матче Беларусь — Польша — 56:68 (12:17, 13:16, 16:13, 15:22)

Группа “F”: Великобритания — 5 (3), Польша — 3 (3), БЕЛАРУСЬ — 3 (2).

4 февраля белоруски сыграют с командой Великобритании. Начало — в 14.30.

Путевки на чемпионат Европы получат победители групп, а также пять лучших команд среди занявших вторые места.

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