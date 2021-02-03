“Беларусбанк” возобновил выдачу кредитов на покупку жилья

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“Беларусбанк” начал выдавать кредиты под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения. Однако ставка кредита составляет 21%.

ОАО “АСБ Беларусбанк” с февраля запустил новый продукт – кредит “Ипотека Экспресс”, говорится в сообщении на сайте банка.

“Кредит предоставляется на покупку жилых помещений в размере до 100% стоимости приобретаемого жилья, сроком до 20 лет. Погашение основного долга по кредиту начинается со следующего месяца после предоставления кредита (части кредита), а погашение процентов осуществляется за фактическое время пользования”,- сообщили в “Беларусбанке”.

Там уточнили, что процентная ставка по кредиту составляет 21% (ставка рефинансирования Национального банка РБ, увеличенная на 13,25 п.п.).

“Кредит предоставляется только под залог (ипотеку) приобретаемого жилого помещения, не обремененного правами третьих лиц и арестами, с учетом норм указа № 130 “Об ипотечном жилищном кредитовании”, – подчеркнули в банке.

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