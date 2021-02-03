105 миллионов человек уже привиты от COVID-19

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О том, что в мире уже привились не менее 105,1 млн человек, тогда как заразились с начала пандемии около 103,9 млн (более 2,2 млн из них умерли), сообщает ТАСС, со ссылкой на официальные данные и информацию в СМИ.

США – лидеры по количеству сделанных прививок – 33,7 млн. На втором месте находится Великобритания, где с учетом заморских территорий, Нормандских островов и острова Мэн привились 10,2 млн человек. Третье место занимает Израиль – 5,05 млн вакцинированных.

По доле привившегося населения на первом месте находится Израиль (56,86%), второе место занимают ОАЭ (38,83%), третье – Сейшельские Острова (36,25%). Десятипроцентный порог перешагнули Великобритания (15,3%), Бахрейн (11,02%) и США (10,3%).

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