За десять долларов теперь можно полететь в космос

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Первую космическую миссию для гражданских объявила кампания SpaceX. Уже в 4-м квартале этого года может стартовать экспедиция под названием Inspiration4, которая ознаменует новую эру в коммерческом освоении космоса, отмечается в пресс-релизе от штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, Калифорния.

Миссию в качестве капитана корабля Crew Dragon будет руководить технический предприниматель, основатель и СЕО компании Shift4 Payments, 37-летний американский миллиардер Джаред Исаакман. По совместительству он лицензированный пилот, прошедший сертификацию для управления коммерческими и военными самолётами.

Вместе с ним в космос должны полететь ещё три пассажира. За два места в ходе открытого конкурса могут побороться все желающие. Кампания предлагает 2 варианта участия в конкурсе:

Пожертвование от $10 Детской исследовательской больнице Св. Иуды; Запуск своего бизнеса на платформе онлайн-торговли Shift4Shop и реклама платформы в соцсетях.

Конкурс будет проводиться с 1 по 28 февраля 2021 года, победитель будет выбран коллегией независимого жюри. Ещё одно место зарезервировано за представителем госпиталя. Состав экипажа огласят в ближайшие недели.

Участвуя в благотворительной миссии Джаред Исаакман планирует привлечь для Детской исследовательской больницы Св. Иуды от $200 млн. Сам бизнесмен перечислит больнице $100 млн.

SpaceX обязательно проведет подготовку всех участников экспедиции. Их познакомят с астродинамикой, научат маневрировать в условиях невесомости, пользоваться скафандром и действовать в экстренных ситуациях.

Поделиться ссылкой:



