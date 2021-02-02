Взял в аренду игровое оборудование и отнес в скупку

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Житель Могилевской области взял в аренду дорогостоящее игровое оборудование и отнес в скупку, сообщает БЕЛТА.

«В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 33-летняя индивидуальный предприниматель, которая рассказала, что наглядно знакомый могилевчанин обманным путем завладел игровой приставкой и двумя геймпадами на общую сумму в Br1500. Под предлогом заключения договора аренды мужчина не вернул дорогостоящее имущество и перестал выходить на связь», – рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева, Елена Симонова.

Причастный к случившемуся – 27-летний неработающий житель Могилевской области, который, забрав приставку и геймпады, обещал попользоваться и вернуть. В действительности же молодой человек сразу отнес гаджеты на скупку, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. чтобы не возвращать чужое имущество, молодой человек заблокировал мобильный номер арендодателя и перестал отвечать на сообщения в социальных сетях.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

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