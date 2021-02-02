В спецприемники Москвы и Петербурга выстроились очереди из автозаков. Задержанные записали видеообращение с просьбой о помощи

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Перед спецприемниками в Москве и Петербурге выстроились многочасовые очереди из автозаков с людьми, которых отправили под административный арест после акций протеста 31 января, сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на слова задержанных.

В Москве автозаки встали перед спецприемником для мигрантов в деревне Сахарово в Троицком административном округе. Полицейские не проводят людей внутрь, утверждая, что в спецприемнике нет мест, а время ожидания может составить до 48 часов. По оценке одного из задержанных, ночью 2 февраля перед спецприемником стояли восемь автобусов. Люди жалуются на то, что их не кормят, не дают попить, не пускают в туалет. Кроме того, по их словам, в автозаках холодно и не хватает мест.

Около 6 утра 2 февраля задержанные записали видеообращение с призывом о помощи.

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

“Мы, задержанные 31 января на мирной акции протеста, просим помощи и внимания общественности на бесчеловечные условия, в которых мы вынуждены находиться. С момента задержания прошло более 40 часов, и мы до сих пор подвергаемся пыткам. Фактически еще ни разу нас не кормили. Последние девять часов мы находимся в автобусе, где людей вынуждают находиться стоя. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, куда нас привезли, в изолятор для мигрантов в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки других автомобилей с задержанными. Мы требуем от СПЧ, ГУВД Москвы и Генеральной прокуратуры немедленно прекратить данные издевательства! Мы просим свободные СМИ распространить данное обращение”.

В Петербурге микроавтобусы с арестованными выстроились в большую очередь перед спецприемником на Захарьевской улице. За один час внутрь проводят примерно по три человека. Люди также жалуются на холод. Кроме того, как сообщает «ОВД-Инфо», задержанным говорят, что из-за нехватки мест их могут посадить вместе с теми, кто проходит по уголовным делам.

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила днем 2 февраля, в 12:27, что все участники протестной акции 31 января, направленные под административный арест, «доставлены и размещены по местам содержания административно-арестованных граждан». Их обеспечили питьем и горячим питанием. МВД пообещало оценить процедуру оформления арестованных людей в спецприемнике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков из-за случившегося призвал правоохранительные органы «проверить конкретные факты, и если это соответствует действительности, то — принять меры».

Поделиться ссылкой:



