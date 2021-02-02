В команде Егора Шаранговича вспышка COVID-19

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НХЛ объявила о переносе матчей «Нью-Джерси» из-за коронавируса, вся команда отправлена на карантин. Сообщает ПРЕССБОЛ.

Ближайший матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» должен был провести в ночь на среду против «Питтсбурга». В составе «дьяволов» выступает белорусский форвард Егор Шарангович, который провел в лиге уже 9 матчей и набрал в них 2 (1+1) бомбардирских балла.

Как сообщает офицальный сайт клуба, «карантинный» список из-за COVID-19 внесены четыре новых игрока «дьяволов». Сейчас в этом списке десять фамилий: Маккензи Блэквуд, Коннор Каррик, Аарон Делл, Андреас Юннсон, Янне Куокканен, Майкл Маклеод, Кайл Палмиери, Сами Ватанен, Павел Заха и Трэвис Зэйджак. Поэтому лигой принято решение не только перенести все матчи команды как минимум до 6 февраля, но и закрыть для дезинфекции все тренировочные базы клуба.

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