У инфицированных COVID-19 беременных женщин, рождаются здоровые дети

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Научное исследование было проведено группой исследователей из детской больницы Филадельфии и Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. А результаты опубликованы в Журнале Американской Медицинской Ассоциации, сообщает Medical Xpress.

Поскольку вирус продолжает поражать миллионы людей по всему миру, ученые пытаются лучше понять, что он делает со своими жертвами. Одной из проблемных областей были беременные женщины — некоторые исследования показали, что они в большей степени подвержены риску развития серьезных симптомов, чем население в целом.

Ученые обследовали 1470 беременных женщин, инфицированных COVID-19, их новорожденных детей и плаценты. Команда искала как наличие вируса, так и антитела, которые возникают в рамках иммунного ответа. В 83 плацентах исследователи обнаружили антитела к SARS-CoV-2.

Количество антител, как правило, отражает степень заражения матери и то, когда она была заражена. Больше антител было обнаружено в плацентах женщин, которые были инфицированы на ранних сроках беременности, и, по-видимому, не имело значения, появились ли у матери симптомы или нет.

Это открытие предполагает, что антитела пробились к младенцам, давая им защиту от вируса.

Ученые также отметили, что ни один из младенцев в их исследовании не был положительным на COVID-19. Что само по себе – хороший знак. Но, на данный момент рано утверждать, что дети не могут быть инфицированы, пока находятся в утробе, считают исследователи.

Поделиться ссылкой:



