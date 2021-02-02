Соболенко проиграла 94-й ракетке мира и прервала свою лучшую победную серию

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Сильнейшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая седьмое место в мировом женском рейтинге, покидает турнир Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.

В 1/16 финала Соболенко в трех сетах уступила 94-й ракетке мира эстонке Кайе Канепи. Белоруска провалила первый сет, уступив со счетом 1:6, но затем взяла реванш во второй партии – 6:2. Однако в третьем сете белорусская теннисистка снова не смогла ничего противопоставить сопернице – 1:6.

Эстонка за матч пять раза подала навылет, у Соболенко – только два эйса. Белоруска также совершила больше двойных ошибок – четыре против трех у соперницы. При этом эстонка выиграла 4 брейк-поинта из 7, а Соболенко только 1 из 7.

Таким образом, прервалась лучшая в карьере 15-матчевая победная серия Соболенко.

Белоруска не проигрывала с “Ролан Гарроса” – с октября 2020 года.

В 1/16 турнира в Мельбурне сыграет еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (90 WTA), ее соперницей будет румынка Ирина Бегу (79).

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