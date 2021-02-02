Со счетом 3:1 минское «Динамо» уступило омскому «Авангарду»

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Хоккеисты минского «Динамо» уступили омскому «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ. Игра завершилась в пользу команды Боба Хартли со счетом 3:1 (0:0, 0:1, 1:2), сообщает БЕЛТА.

В первом периоде команды играли с оглядкой на собственные ворота и счет так и не изменился. Ближе к середине второго периода команды ускорились и на 36-й минуте форвард омского клуба Рид Буше открыл счёт.

Третий период минчане начали в меньшинстве и на 41-й минуте получили от Корбана Найта вторую шайбу в ворота. На 52-й минуте Клим Костин забил ответный гол, а на 56-й минуте получили от Корбана Найта голевой дубль. Увы, большего минчанам добиться не удалось.

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