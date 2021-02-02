Преподавателя Витебского медуниверситета уволили из-за задержания за БЧБ-шторы

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Преподавателя и ассистента кафедры общей стоматологии Витебского медуниверситета Александра Моисеева увольняют с работы за прогулы, которые случились, когда мужчина отбывал трое суток в ИВС за бело-красно-белые занавески на окне квартиры.

В изолятор временного содержания Моисеева поместили 20 января до суда. Через три дня суд Октябрьского района Витебска признал его виновным в участии в несанкционированном пикетировании и наказал штрафом в размере 8 базовых величин, сообщает “Белсат”.

Несмотря на то, что у преподавателя была справка о пребывании в ИВС, руководство ВГМУ посчитало, что он прогулял эти дни без веских причин и уволило согласно соответствующей статье Трудового законодательства.

Александр Моисеев рассказывает, что с приказом об увольнении его ознакомили 1 февраля, хотя еще до этого он не увидел своей фамилии в расписании занятий на будущий семестр.

Александр Моисеев отработал в ВГМУ три года. Преподавал у студентов общую стоматологии. Говорит, что студенты будут расстроены его увольнением, потому что любили его как преподавателя.

Согласно приказу, Моисеев будет уволен с 5 февраля. Преподаватель собирается обжаловать решение руководства учебного заведения.

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