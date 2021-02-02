Правозащитники обратились в ООН из-за грубых нарушений прав Виктора Бабарико

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Белорусский хельсинкский комитет и незарегистрированный в республике правозащитный центр “Весна” просят экспертов ООН призвать белорусские власти обеспечить экс-претенденту на пост президента Виктору Бабарико право на защиту и справедливое судебное разбирательство его уголовного дела, а также предоставить возможность обжалования приговора в апелляционном порядке.

“Юристы БХК и ПЦ “Весна” в очередной раз призвали специальных докладчиков ООН дать оценку вопиющему грубому нарушению права экс-главы “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико на защиту и справедливое судебное разбирательство в связи с планируемым рассмотрением его уголовного дела Верховным судом по первой инстанции”, – говорится в сообщении на сайте центра во вторник.

Правозащитники напомнили, что согласно ч.5 ст.370 Уголовно-процессуального кодекса “приговоры, определения, постановления Верховного Суда Республики Беларусь обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежат”.

“Соответственно, приговоры, вынесенные Верховным судом, вступают в силу немедленно. Вместе с тем, в п.5 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах предусмотрено, что “каждый, кто осужден за какое-либо преступление, имеет право на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией согласно закону”, – отметили в центре.

Там уточнили, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает возможность обращения с жалобой на приговор суда в порядке надзора, но надзор не является стадией пересмотра уголовного дела.

“Надзорная жалоба представляет собой просьбу оценить, имеются ли в рассмотренном уголовном деле основания для организации процедуры по пересмотру дела. Надзорная жалоба рассматривается не в процессе, без участия сторон, без протокола. Комитет по правам человека ООН не считает стадию надзора в белорусской правовой системе эффективным способом защиты”, – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Виктору Бабарико отказано в праве на апелляционное обжалование, так как его дело в первой инстанции будет рассматривать Верховный суд.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ 18 июня. Следствие ранее заявляло, что в “Белгазпромбанке” была создана организованная преступная группа.

В ноябре КГБ сообщил, что завершено предварительное расследование в отношении топ-менеджеров ОАО “Белгазпромбанка”. В частности, бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 430 и ч. 2 ст. 235 УК Республики Беларусь по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере, а также легализации (“отмывании”) средств, полученных преступным путем в особо крупном размере соответственно, информировали в комитете.

Бабарико собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но ему было отказано в регистрации кандидатом.

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