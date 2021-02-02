Почему белорусы не боятся коронавируса?

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В других странах больше боятся коронавируса, чем в Беларуси. Почему у нас меньше страха перед инфекцией? Своим мнением с TUT.BY поделилась врач-психотерапевт Юлия Артюх.

— То, что белорус зачастую не боится коронавируса, нельзя объяснить одним фактором. Среди возможных причин — эго. В белорусском (и русском) менталитете часто «я» стоит на первом месте — в отличие от того же Китая, где очень важны и прививаются коллективные ценности. Проще говоря, белорус во многих ситуациях пытается доказать, насколько именно он классный. В семейных отношениях это проявляется так: партнера ведут на прием к психотерапевту в ожидании того, что специалист назовет его неправым. На примере коронавируса установка будет: «Я переболел, я смог, я молодец, я сильнее вируса». В какой-то степени таким отношением люди могут тешить свое самолюбие. На второй план зачастую отходит то, что молодцами были и врачи: делали все возможное, чтобы человека спасти.

Показательно, как у нас называют коронавирус: «корона». По сути, мы уже наделили этот вирус большой ценностью и значимостью.

Еще одна особенность — отношение к коллективу и его правилам. Это хорошо прослеживается в вопросе ношения масок. Во многих европейских странах привыкли жить по нормам. Они носят маски не потому, что все боятся, — таков общественный порядок. Если сказали ходить в маске и менять ее каждый час — они это исполнят. У нас и в этом вопросе часто проявляется эго: «Чего это я буду ходить, как все? Я сейчас покажу, что могу по-другому все сделать, сам принять правильное решение».

Надо сказать, что есть и та категория людей, которая верит в «исцеляющую рюмаху». Плюс их «теорию» еще и подкрепили, показав по телевизору. Этой рюмке всегда находится оправдание: мол, мой дед пил — и до 100 лет дожил. Но это опасный путь: спиртное вызывает не только зависимость, но и тревожность.

Последствия

Глобально мы часто безответственно относимся к своему здоровью, просто в пандемию это, возможно, нагляднее проявилось. Например, у китайцев полноценное питание — это важная составляющая жизни. А белорус может сказать: «Ну, не поел за день, замотался с детьми, домашними делами — ничего страшного». Или когда человек переносит температуру «на ногах», не принимает препараты, которые ему назначил врач, — ведь ему часто виднее, чем специалисту. Хотя, конечно, это общее описание. В любом обществе есть люди, которые живут совсем по-другому: например, есть мнительные белорусы, которые могут даже излишне бояться вируса.

Но в целом все же такое безразличное отношение у большинства сформировалось не только к физическому, но и психическому здоровью. Во многих европейских странах чаще обращаются к психологу, так как привыкли свои проблемы решать сами, а не перекладывать на кого-то. Ведь когда человек делится плохими мыслями, переживаниями с другими (например, просто знакомыми) — очень легко нарушить их границы.

Самое удивительное, что коронавирус у нас не оказался для многих проблемой номер один (по крайней мере на приемах он не стал волновать людей чаще), однако все проблемы научились списывать на него: «Я не работаю, потому что коронавирус. Я не хожу с детьми на прогулку, потому что коронавирус». И мое любимое: «Я стал ревнивым, потому что переболел коронавирусом».

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