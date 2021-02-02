Навальному изменили условный срок на реальный

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Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда постановил заменить условный срок Алексею Навальному по «делу Ив Роше» на реальный и назначил ему срок в 3,5 года колонии общего режима. При этом в приговор Навальному будет засчитан год пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Как передает корреспондент «Росбалта», вынося решение, судья Наталья Репникова прислушалась к доводам ФСИН, поддержанным представителем прокуратуры, о том, что оппозиционер неоднократно нарушал условия прохождения испытательного срока, в частности, игнорировал необходимость отмечаться по установленному графику в инспекции, а осенью «утратил связь» с ведомством.

Доводы защиты Навального, по словам Репниковой, суд нашел «несостоятельными».

В ходе своего выступления представитель прокуратуры Екатерина Фролова заявила, что Навальный является единственным в России гражданином, имеющим два условных срока. При этом, по ее словам, замена условных сроков реальными не является редкостью: в 2019 году в России было более 15 тысяч таких случаев, а в 2020-м — более 11 тысяч.

При этом сам Навальный выражал мнение, что его пытаются отправить под арест по делу, которое признано ЕСПЧ политически мотивированным. Также он подчеркивал, что все знали, что он проходит лечение в Германии, а его адвокаты пытались доказать, что предоставляли в инспекцию имеющиеся у них документы.

Как сообщает корреспондент «Росбалта», приговор суда шокировал присутствовавших на месте сотрудников СМИ.

В районе здания Мосгорсуда были усилены меры безопасности, проводились задержания.

Напомним, Алексей Навальный 30 декабря 2014 года был приговорен по делу «Ив Роше» за мошенничество к трем с половиной годам условного лишения свободы с испытательным сроком в 5 лет. В это же время он отбывал условное наказание по «делу «Кировлеса». Впоследствии испытательный срок по «делу «Ив Роше» был продлен на год, он истекал 29 декабря 2020 года. В октябре 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным и присудил выплатить братьям Навальным (Олег Навальный в рамках данного уголовного дела был приговорен к реальному сроку) компенсации на общую сумму в 76 тысяч евро и 460 тысяч рублей.

17 января 2021 года Навальный вернулся из Берлина, где лечился после отравления веществом семейства «Новичок», и был задержан в аэропорту «Шереметьево». 11 января ФСИН попросила суд заменить оппозиционеру условный срок на реальный из-за многочисленных нарушений порядка его прохождения. Навальный был помещен под арест на 30 суток.

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