Минздрав предлагает снизить цены на лекарства

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Для снижения цен на лекарства Министерство здравоохранения предлагает компенсационные меры для недопущения роста цен на лекарства, сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава. Такое решение возникло после переговоров чиновников с представителями Ассоциации международных фармацевтических производителей, отечественными производителями лекарственных средств и представителями оптовых и розничных фармацевтических компаний.

На сегодня было высказано предложение о снижении отпускной цены производителями на 2%. При формировании оптовых цен снизить размер применяемых надбавок на 2%, а в розничном секторе – на 5-6%”, – говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

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