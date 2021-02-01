В России на акциях протестов 31 января задержано более 5100 человек

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На акциях протеста в защиту Алексея Навального, проходивших в воскресенье, 31 января, во многих десятках городов России задержания стали рекордными за всю новейшую историю протестного движения в стране.

Как сообщает “ОВД-Инфо”, на 23:45 по московскому времени в 85 городах России задержаны за участие в протестах 5135 человек. Из них 1653 – в Москве, 1159 – в Петербурге.

Что касается оценок количества людей на акциях в столице и других городах, то оно пока не поддается подсчету, так как в крупных городах шествия и акции были рассредоточены по многим улицам из-за многочисленных перекрытий. Хотя МВД заявило всего о двух тысячах участников в Москве, в реальности людей вышло гораздо больше. Роскомнадзор пригрозил миллионными штрафами и блокировками за “завышенные” оценки численности протестующих.

Сеть штабов Алексея Навального анонсировала митинги в 142 городах страны. Еще десятки акций солидарности прошли за рубежом. В Москве и Петербурге противостояние было самым жестким: газ, электрошокеры, дубинки, есть пострадавшие.

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