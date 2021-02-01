В МНС рассказали, в каких случаях можно вернуть уплаченную автомобильную госпошлину

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В министерстве по налогам и сборам рассказали, в каких случаях можно вернуть (получить зачет) уплаченную госпошлину за допуск к дорожному движению, на смену которой с 1 января пришел транспортный налог.

Уплаченная госпошлина не возвращается и не зачитывается в счет уплаты налогов, в том числе транспортного налога, рассказали “Интерфакс-Запад” в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области. Но и транспортный налог платить не надо до истечения срока действия выданного ранее разрешения на допуск к движению.

То есть, если, например, госпошлина была уплачена в июле 2020 года, а разрешение будет действовать по июль 2022 года, то до этого срока автовладельцу не надо платить транспортный налог, а в 2022 году транспортный налог насчитают собственнику только с августа месяца.

Есть, однако, основания, по которым может быть произведен возврат или зачет уплаченной госпошлины. Если:

• госпошлина уплачена в большем размере или не должна была уплачиваться;

• плательщик отказывается от выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении до обращения в «Белтехосмотр»;

• плательщику отказано в выдаче разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

“В иных случаях возврат или зачет государственной пошлины не осуществляются, поскольку юридически значимое действие, за которое уплачена государственная пошлина, – выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении – совершено”, – отметили в МНС.

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