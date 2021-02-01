В Брестской области за незаконное складирование опасных отходов осудили двух предпринимателей

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В Брестской области прошел суд по уголовному делу в отношении двух индивидуальных предпринимателей, которым инкриминировано незаконное складирование более 7 тыс. тонн опасных отходов, сообщает БЕЛТА.

ООО “Белинвестторг-Сплав” в 2015 году заключило договор с 27-летним индивидуальным предпринимателем на переработку отходов производства своего предприятия в Белоозерске – золы свинцовой, которая относится к 3-му классу опасности. Ее хранение и захоронение вне санкционированных мест может создать угрозу причинения вреда здоровью людей и окружающей среде.

Как оказалось, индивидуальный предприниматель не занимался переработкой отходов. Он заключил с другим ИП фиктивный договор о поставке тому якобы переработанной свинцовой золы в виде минеральной добавки для асфальтобетона. А тот в свою очередь составил фиктивный договор о реализации этой добавки в Россию.

Тем временем 7 тыс. тонн опасных отходов в течение 2 лет незаконно хранились на площадке бывшего асфальтобетонного завода, рядом с поселком Зеленый Бор в Ивацевичском районе. Затем их оттуда вывезли за счет ООО “Белинвестторг-Сплав”.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Березовского района признал предпринимателей виновными по ч.2 ст.278 (нарушение правил безопасности хранения, захоронения и иного обращения с отходами, заведомо создавшем угрозу причинения вреда здоровью людей и природной среде, повлекшем умышленное причинение ущерба в крупном размере) УК.

27-летний предприниматель также осужден за уклонение от уплаты сумм экологического налога, повлекшее причинение ущерба в крупном размере (по ч.1 ст.243 УК), а его компаньон – за пособничество в уклонении от уплаты налога (ч.6 ст.16 и ч.1 ст.243 УК).

Кроме того, мужчин осудили за мошенничество в группе лиц, в особо крупном размере (по ч.4 ст.209 УК), которое они совершили в 2014 году при поставках щепы и опилок в качестве подстилочного материала на одну из птицефабрик.

По совокупности преступлений суд назначил старшему из мужчин наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы, его молодому коллеге – 4 года и 6 месяцев лишения свободы. В качестве дополнительного наказания они лишены права заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. Рассмотрение иска о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде, выделено в отдельное производство.

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