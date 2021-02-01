В Беларуси разработали персональный рециркулятор для обеззараживания воздуха

В Беларуси разработали персональный бактерицидный светодиодный рециркулятор воздуха с ультрафиолетовым каналом обеззараживания, сообщает БЕЛТА.

Директор Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной академии наук Юрий Трофимов, рассказал, что рециркулятор позволяет обеззараживать вдыхаемый человеком воздух в режиме реального времени с высокой эффективностью – до 99,9% и лишен недостатков традиционных масок.

“В мире из-за пандемии количество масок, которые подлежат утилизации, достигает миллионов штук. Планета загрязняется, и нужно предпринимать активные меры. Наш рециркулятор впоследствии будет сделан в миниатюрном исполнении – это будет маска с небольшим модулем. Он позволит решить проблему”, – сказал Юрий Трофимов. По его словам, это устройство эффективно как от бактерий, так и от вирусов, в том числе COVID-19.

Еще одно предложение белорусских ученых касается обработки поручней эскалаторов в метро и торговых центрах. Как отметил директор центра, светодиодные технологии позволяют эффективно обеззараживать такие поверхности и предотвращать распространение инфекции.

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