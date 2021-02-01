Узлы щитовидной железы поможет обнаружить пение

Вокальные упражнения в совокупности с ультразвуковой визуализацией могут стать новым неинвазивным способом точной диагностики узловых образований щитовидной железы. Этот метод разработали и апробировали на практике французские ученые из Турского университета, Университетского госпиталя при Университете Бургундии и Университета Франш-Конте. Статья о их разработке опубликована в журнале Applied Physics Letters.

Как правило, для подтверждения опухолевых процессов в щитовидной железе используется пункционная биопсия. Эта инвазивная манипуляция нередко вызывает стресс у пациентов, среди которых немало детей. Кроме того, пункция позволяет обнаружить только около 5% случаев рака щитовидной железы. Французские исследователи предложили более простой и абсолютно безопасный подход к выявлению узлов щитовидной железы, сочетающий в себе пение и эластографию.

Эластография основана на измерении эластичности тканей в условиях естественных колебаний, вызванных сокращением сердца, пульсацией крови и мышечной активностью. На щитовидной железе этот физиологический шум в основном обусловлен каротидной пульсацией. Чтобы уменьшить длину волны сдвига и увеличить отношение сигнал/шум, ученые предложили создать в щитовидной железе сложное поле сдвиговых волн с помощью естественных колебаний голосового аппарата во время фонации. Если опухоль присутствует в щитовидной железе, эластичность окружающих ее тканей повышается, что приводит к ускорению сдвиговых волн.

Ученые попросили добровольца продолжительно пропеть звук «ээээ» на частоте 150 Гц. С помощью ультразвуковой визуализации они смогли исследовать щитовидную железу и выявить в ней участки с аномальной плотностью. Свой метод авторы назвали вокальной пассивной эластографией (V-PE).

Ключевое преимущество V-PE заключается в его быстроте и доступности. Обследование не требует никакого специализированного или сложного оборудования. Для анализа полученных данных команда разработала компьютерную программу, которая автоматически производит вычисления. Теперь ученые планируют расширять возможности V-PE для исследовани, например, головного мозга.

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