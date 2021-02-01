Солиста «Белорусских песняров» Валерия Дайнеко не пустили в Украину за посещение Крыма

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Солиста группы «Белорусские песняры», гражданина Беларуси Валерия Дайнеко не пустили в Украину.

Как говорится в сообщении украинской Госпогранслужбы, его не выпустили из киевского аэропорта «Борисполь». Основанием для этого стало посещение в прошлом году Дайнеко «оккупированного Крыма». Он сам не отрицал, что прилетал самолетом в Симферополь.

Артисту запрещен въезд в Украину сроком на три года. Он уже вернулся в Минск.

Заслуженный артист БССР Валерий Дайнеко был солистом вокально-инструментального ансамбля «Песняры» с 1977 по 1992 год. С 1998 года работает в «Белорусских песнярах».

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