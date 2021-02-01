Под Минском задержан серийный вор. Видео

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Сотрудники Минского РУВД и областного УВД задержали 46-летнего жителя Молодечненского района по подозрению в серийных кражах из частных домов и квартир, сообщает Telegram-канал МВД.

Мужчину поймали с поличным. Также установлена его причастность к семи хищениям, совершенным в Ждановичах и Ратомке с 17 декабря 2020 года по 27 января 2021-го. Задержанный приезжал по утрам в будние дни, когда владельцы домов должны были уехать на работу. Мужчина отжимал стеклопакеты, забирался внутрь и похищал исключительно ювелирные изделия и деньги.

Днем 17 декабря в Ратомке задержанный вынес из чужой квартиры драгоценности и несколько наручных часов на сумму свыше Br 17,6 тыс. Уже через неделю он побывал в Ждановичах и обворовал пенсионера на сумму более Br 4 тыс. В середине января жертвой злоумышленника стала еще одна пожилая жительница Ждановичей, которая лишилась имущества стоимостью более Br 8 тыс.

Кроме того, житель Молодечненского района побывал еще в четырех домовладениях, однако не нашел там ничего ценного.

После задержания оперативникам удалось изъять у подозреваемого часть похищенного, устанавливаются лица, причастные к скупке ювелирных изделий. Сейчас против задержанного возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные в крупном размере и проводятся проверки на причастность фигуранта к совершению аналогичных преступлений.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи и недавно освободился из мест лишения свободы в России, где отбывал наказание за хищения.

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