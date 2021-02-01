На этой неделе в Беларусь придут морозы до -25

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В Беларуси на этой неделе термометры в разных частях страны будут показывать очень разные значения. Но в целом сначала будет относительно тепло. Например, в среду ночью температура опустится максимум до -10, а днем кое-где поднимется до +5. А вот к выходным сильно похолодает. Так, в воскресенье ночью местами ожидается до -25, а днем не выше -6. Такой прогноз дают синоптики Белгидромета Минприроды.

Во вторник 2 февраля ночью -9..-15, местами -16..-20, днем -3..-9, по юго-западу -2..+1. Ночью без существенных осадков. Днем по северо-западной половине небольшой снег. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог гололедица.

В среду 3 февраля ночью от 0 по юго-западу до -10 по востоку, днем -3..+4, по юго-западу до +5. Временами снег, мокрый снег, дождь. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

В четверг 4 февраля в течение суток преимущественно по южной половине -4..+3, в северных районах -5..-9, ночью по Витебской области при прояснениях до -12. Временами снег, мокрый снег, по югу с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица.

В пятницу 5 февраля ночью -10..-15, при прояснениях до -18, по югу -7..-9, днем -6..-13, по югу -4..-5. Местами, в основном по юго-востоку, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

В субботу 6 февраля ночью -13..-20, местами до -23, по юго-западу -7..-12, днем -7..-14, по юго-западу -4..-6. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 7 февраля ночью -15..-22, местами -23..-25, по юго-западу -8..-14, днем -7..-14, по юго-западу -4..-6. Преимущественно без осадков, лишь утром и днем по юго-западу возможен кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

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