Минчанин получил третий сертификат от «Книги рекордов Гиннесса»

Минский силач Сергей Заславский недавно получил сертификат из Лондона от «Книги рекордов Гиннесса», а в марте — 2021 планирует установить очередное достижение, сообщает агентство «Минск-Новости».

Для Сергея Заславского это уже третий сертификат «Книги рекордов Гиннесса». Получен за многоповторное отжимание на параллельных брусьях с утяжелением 48 кг. За 30 секунд столичный богатырь выполнил 22 раза. Он уточняет, что в строгой технике.

– В марте жду четвертый, – добавляет Заславский. – На соревнованиях по гиревому спорту, которые проходили в Лиде, на параллельных брусьях с отягощением в 26 кг сумел за 30 секунд отжаться 35 раз. Рекорд подтвержден. Следующее достижение планирую устанавливать в марте-2021. Опять же это будет отжимание на параллельных брусьях с утяжелением более 26 кг за 30 или 60 секунд.

Силач рассказал, что в январе получил сертификат, согласно которому является официальным представителем Международной федерации стритлифтинга в Беларуси. Это новое спортивное направление – ответвление воркаута. В него входит два упражнения: подтягивание на перекладине с утяжелением минимум 24 кг и отжимание на параллельных брусьях также с дополнительным весом.

– Пока не пришли сильные морозы подготовку вел исключительно на улице. Сейчас перебазировался в тренажерный зал, который находится в одном из общежитий МАЗа. Там занимаются классные ребята, отличная атмосфера. Сейчас много отжимаюсь на брусьях с утяжелением 48, 56, 75 и 100 кг. Есть подвижки в результатах, что не может не радовать. – рассказывает Сергей Заславский.

Последние несколько месяцев Заславский проводит показательные выступления и мастер-классы в учебных заведениях, воинских частях и подразделениях МЧС.

Поделиться ссылкой:



