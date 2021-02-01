Итоги воскресных протестов в Минске: 169 задержанных, 3 человека госпитализировано

Волонтеры сообщили о задержании в воскресенье, 31 января, в Минске «не менее 169 человек». Некоторые из них были отпущены, некоторые госпитализированы, а большинство осталось за решеткой.

По информации телеграм-канала «Списки задержанных», в Минске 31 января в ходе протестных акций было задержано «не менее 169 человек». Трое после задержания были госпитализированы, еще около 40 были отпущены.

По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», в Беларуси в воскресенье было задержано 167 человек. Подавляющее большинство попало в руки силовиков в Минске, но были также задержания в Гродно и Новогрудке.

Задержания участников протестов 31 января – самые массовые в 2021 году в Беларуси.

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