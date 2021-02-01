Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил ее видеоиграм

Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram (кнопка «Присоединиться») !





Компания Neuralink, принадлежащая основателю SpaceX и Tesla Илону Маску, успешно провела эксперимент по внедрению нейроимпланта в мозг обезьяны. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет Bloomberg со ссылкой на слова предпринимателя.

«У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры своим умом», — рассказал Маск.

Он уточнил, что чип полностью скрыт под кожей примата и не причиняет ему вреда. По словам основателя Space X, обезьяна прекрасно себя чувствует. Кроме того, Маск заверил, что животные содержатся в лучших условиях.

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном эксперименте по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

Он также объяснил, что совершенствование технологий чипирования нацелено на устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей.

Поделиться ссылкой:



