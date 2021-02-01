«Белавиа» открывает прямой рейс в Дубай

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Прямой рейс Минск-Дубай-Минск «Белавиа» открывает с 19 февраля. Полеты будут выполняться дважды в неделю. Вылет из Минска по вторникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по средам и пятницам.

Цена билетов будет начинаться от 216 евро на тарифе Light в одну сторону без багажа и от 375 евро на том же тарифе без багажа туда-обратно. В указанную сумму включены таксы и сборы.

Предполагается задействовать на линии новый Embraer 195-E2 на 125 мест, в том числе на 9 мест в бизнес-классе. Самолет компания получила 23 декабря прошлого года. Если спрос будет высоким, то планируется задействовать Boeing 737-800, рассчитанный на 189 пассажиров.

В условиях пандемии при регистрации на рейс и по прибытии в Дубай пассажирам необходимо будет предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на английском или арабском языке, полученную не ранее 72 часов до вылета.

Также, пассажиры обязаны иметь при себе медицинскую страховку на весь период пребывания в ОАЭ, покрывающую расходы на лечение от коронавирусной инфекции, заполнить анкету о состоянии здоровья. Некоторых пассажиров могут попросить сдать ПЦР-тест в аэропорту по прилету и пройти самоизоляцию до получения результатов теста.

Еще одним требованием к пассажирам, прибывающим в Дубай, будет установка мобильного приложение COVID-19 – DXB Smart App, сообщает «Белавиа».

С 16 января между ОАЭ и Беларусью начал действовать безвизовый режим.

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