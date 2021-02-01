Аптеки и медцентры повышают цены

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Аптеки повышают цены на лекарства и медизделия, а медицинские центры — на свои услуги. Некоторые их уже подняли в последние дни января, другие повысят с 1 февраля — это крайний срок, когда нужно привести цены в соответствие с новыми размерами НДС.

Дело в том, что в последний день 2020-го чиновники сообщили, что обновили Налоговый кодекс. Среди изменений — поднятие ставок НДС на лекарства, медизделия, а также на многие продукты и детские товары. Ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко прогнозировал, что из-за повышения НДС «роста цен не произойдет». Тем временем чиновники по-прежнему планируют, что цены по итогам этого года должны вырасти не больше чем на 5% (декабрь к декабрю), пишет TUT.BY.

Что произошло с НДС на лекарства и медизделия

С 1 января изменили ставки налога на добавленную стоимость на ввоз и продажу лекарств и медицинских изделий. С этого месяца те партии товара, которые ввозят в страну, должны облагаться НДС в 10%, а на ввезенные до этого года лекарства и медизделия нужно пересмотреть цены до 1 февраля. Об этом чиновники сообщили в последний день 2020 года.

Выросла с 1 января и ввозная ставка НДС на сырье и комплектующие — до 20% (ранее они освобождались от НДС). Ставку подняли в том числе на сырье и материалы для изготовления лекарств, медизделий; комплектующие изделия для производства лекарств, медизделий; полуфабрикаты к лекарствам, медизделиям (в том числе протезно-ортопедическим изделиям).

Раньше эти позиции освобождались от НДС при ввозе на территорию Беларуси. Соответственно, повышение налогов может сказаться на ценах на отечественные лекарства и медицинские изделия, в которых используют импортируемые комплектующие и сырье.

В аптечных сетях уточняют, что на некоторые детские товары аптечного ассортимента ставка НДС также повышается с 10% до 20%.

Как отреагировали аптеки и медцентры на повышение НДС

Аптеки должны до 1 февраля переписать цены с учетом новых НДС. При этом у аптечных сетей есть возможность как полностью включать налог в 10% в розничную цену, так и частично — за счет того, что урежут наценку.

Многие участники рынка решили поднять розничные цены на лекарства и медизделия на 10%. Некоторые сети уже переписали ценники, а другие сделают это сегодня. К примеру, в одной из аптек на Логойском тракте в Минске ценники уже переписали, но сегодня лекарства продают еще по старым ценам. Уточним, что поставленные в этом году лекарства и медизделия продавали уже по новым ценам, в которых учтен новый НДС. Конкретно в этой аптеке на Логойском тракте рассказали, что подняли цены на 10% почти на все лекарства, причем не только импортные, но и на многие белорусские, так как среди их компонентов много импортных составляющих. «Выросли цены на 10% почти и на все медизделия. На детские товары тоже поднялись цены, кроме некоторых видов детского питания», — рассказали в аптеке. С 1 февраля лекарства и медизделия будут продавать по тем ценам, которые указаны на товарах.

«Белфармация» сегодня предупредила на своем сайте, что «в связи с изменением законодательства с 1 февраля текущего года цены на лекарственные средства могут быть изменены».

По информации TUT.BY, «Белфармация» рассматривала вариант поднять цены на лекарства, которые дороже 20 рублей, а повышение НДС на лекарства дешевле компенсировать за счет своих торговых надбавок. Однако пока неизвестно, будет ли применен этот вариант.

В одной из аптечных сетей рассказали, что рекомендаций от чиновников, чтобы сдержать повышение цен, не поступало, как это было в случае с ценами на продукты и детские товары.

Медцентры также предупреждают клиентов, что повышают с 1 февраля цены на многие свои услуги.

«В связи с изменением Налогового кодекса РБ и введением ставки НДС в отношении ввоза и реализации лекарств и медицинских изделий информируем вас об увеличении цен на все услуги с 1 февраля 2021 года», — сообщается на сайте медцентра «Лодэ». В колл-центре медцентра уточнили, что стоимость консультаций врачей не подорожает.

Еще в одном медцентре, «Любимый доктор», сообщили об увеличении цен на ряд медицинских услуг с 1 февраля. «Повышение налогов сказывается на ценах на лекарства и медицинские изделия — они дорожают. Происходит это не по желанию медцентра или его поставщика, а в связи с принятым решением на уровне государства», — сообщает медцентр.

Ранее в одном из стоматологических медцентров предупредили клиента, что с февраля на 10% вырастет стоимость зубного импланта — на процент повышения НДС. Так как стоимость больше 1000 рублей, то планируемое подорожание будет ощутимым. При этом в январе цены повышать конкретно в этом медцентре не планируют.

Еще в одной из стоматологических клиник приводили пример: около 30% от стоимости пломбы приходится на медикаменты и сырье. Если пломба стоит, допустим, 120 рублей, то прибавка может составить до 8 рублей.

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