В России проходят новые акции в поддержку Навального, полиция задерживает демонстрантов

31 января по всей России проходят акции в поддержку находящегося сейчас под стражей Алексея Навального, который вернулся из Германии после реабилитации в связи с отравлением “Новичком”. 23 января в российских городах уже прошли массовые протесты.

В Москве и Санкт-Петербурге начались жесткие задержания. В автозаки образовались очереди, сообщает корреспондент “Настоящего Времени”. По данным на 12.40 мск, всего по России задержали 650 человек.

“Настоящее Время” ведет прямую трансляцию из разных российских городов. Там проходят массовые задержания. Корреспонденты сообщают о жестком обращении полиции:

В Москве силовики оцепили Сухаревскую площадь, там начались массовые задержания, сообщают корреспонденты “Настоящего Времени” в прямом эфире. На площадь приехали 10 автобусов Росгвардии.

"Перекрывают даже входы во дворы <…> Такое количество сотрудников ОМОНа, сотрудников полиции я в центре [Москвы] не видела, пожалуй, никогда" Евгения Котляр со станции метро "Чистые Пруды" в Москве: pic.twitter.com/VGAYsslE8n — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 31, 2021

"Масштаб реакции власти на прошлый митинг дает основания полагать, что где-то там заволновались: перекрытый центр Москвы, панические оправдания. Мне кажется, это работает" – участник акции в Москве у нас в прямом эфире. Трансляция: https://t.co/fp9DEI5zSb pic.twitter.com/NFGYaoIFDx — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 31, 2021

Во Владивостоке участники акции водили хороводы, скандируя “Путин – вор!” В Благовещенске задержали корреспондента “Радио Свобода” –официально по ориентировке о краже. В Иркутске – также массовые задержания.

В Иркутске задерживали людей, которые водили хоровод на центральной площади города. Смотрите наш прямой эфир о массовых протестах в городах России в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных: https://t.co/yfIog0K4DD pic.twitter.com/voKH1spF69 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) January 31, 2021

В Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.

В Уфе жёстко задержали пенсионерку, пять полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак Видео: Куштау онлайн pic.twitter.com/XoWDNHhvhk — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Кадры задержаний на Пионерской площади в Петербурге.

В Петербурге на Пионерской площади начались задержания, сообщает корреспондент «Северо-Запад. МБХ медиа» https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/8LzEM9KSCJ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

ОМОН задержал депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Евгения Ступина. Он успел только выйти из метро “Красные ворота” и дать интервью. Задержанного депутата вначале поводили по нескольким автобусам, прежде, чем нашли место, передает “Эхо Москвы”.

Я задержан на Сухаревской. В полном автозаке сейчас. pic.twitter.com/h4uuT9N5yb — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) January 31, 2021

В Москве задержан профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Николай Сванидзе.

ОМОН в Москве схватил члена СПЧ Николая Сванидзе. Видео: VTimes. pic.twitter.com/L9CZjSvirZ — SOTA (@SotaVision) January 31, 2021

Сегодня протесты проходят в десятках городов Российской Федерации.

Поделиться ссылкой:



