В России проходят новые акции в поддержку Навального, полиция задерживает демонстрантов

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Фото: AP

31 января по всей России проходят акции в поддержку находящегося сейчас под стражей Алексея Навального, который вернулся из Германии после реабилитации в связи с отравлением “Новичком”. 23 января в российских городах уже прошли массовые протесты.

В Москве и Санкт-Петербурге начались жесткие задержания. В автозаки образовались очереди, сообщает корреспондент “Настоящего Времени”. По данным на 12.40 мск, всего по России задержали 650 человек.

“Настоящее Время” ведет прямую трансляцию из разных российских городов. Там проходят массовые задержания. Корреспонденты сообщают о жестком обращении полиции:

В Москве силовики оцепили Сухаревскую площадь, там начались массовые задержания, сообщают корреспонденты “Настоящего Времени” в прямом эфире. На площадь приехали 10 автобусов Росгвардии.

Во Владивостоке участники акции водили хороводы, скандируя “Путин – вор!” В Благовещенске задержали корреспондента “Радио Свобода” –официально по ориентировке о краже. В Иркутске – также массовые задержания.

В Уфе задержали пенсионерку. Пятеро полицейских то поднимая, то роняя, волокли женщину в автозак.

Кадры задержаний на Пионерской площади в Петербурге.

ОМОН задержал депутата Мосгордумы от фракции КПРФ Евгения Ступина. Он успел только выйти из метро “Красные ворота” и дать интервью. Задержанного депутата вначале поводили по нескольким автобусам, прежде, чем нашли место, передает “Эхо Москвы”.

В Москве задержан профессор и заведующий кафедрой журналистики Института массмедиа РГГУ, член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Николай Сванидзе.

Сегодня протесты проходят в десятках городов Российской Федерации.

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