Стала известна сумма «королевского» контракта Месси с «Барселоной»

Испанский El Mundo обнародовал сумму контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской «Барселоной».

Сумма полностью должна быть выплачена до истечения срока действия контракта 30 июня 2021 года. Согласно документу, 33-летним форвард заработает почти 556 миллионов евро. В заметке контракт Месси назвали «королевским».

Месси выражал готовность покинуть клуб летом 2020-го, однако руководству удалось уговорить футболиста остаться в клубе до окончания срока действия нынешнего соглашения. На игрока претендовал «Манчестер Сити».

Нынешний контракт был продлен в ноябре 2017-го. Форвард выступает в клубе с 2003 года.

Каталонская «Барселона» отреагировала на утечку информации о контракте аргентинского форварда клуба Лионеля Месси. Пресс-релиз доступен на сайте клуба. В нём руководство «Барселоны» категорически отрицает всякую причастность к появлению в СМИ этой информации. Кроме того, клуб намерен привлечь газету El Mundo к ответственности за раскрытие суммы контракта.

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал чемпионат Испании, четырежды завоевывал кубок Лиги чемпионов. На счету форварда 697 голов в 843 матчах за клуб.

Поделиться ссылкой:



