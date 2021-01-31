Силовики задерживали гуляющих по центру Минска людей

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Силовики в Минске. Фото: Еврорадио

Силовики 31 января боролись не только с активностью во дворах, но и в центре Минска. Хотя на проспекте Независимости никакие акции не планировались, милиция задерживала там просто гуляющих людей.

Задержания происходили около выхода из метро “Октябрьская”, у здания КГБ, на улице Интернациональной. О причинах не сообщалось, передает “Еврорадио”.

Кроме того, 31 января в Минске была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Сообщалось о том, что она работает в Беларуси официально — с аккредитацией МИД.

Кроме того, точечные задержания силовики провели в районе станции метро “Октябрьская” возле кафе Daily Dose. Оттуда забрали несколько человек якобы для подтверждения личностей. Однако до сих пор неизвестны ни их имена, ни их местонахождение.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра “Весна”, в Минске в ходе акций протеста задержано 28 человек, а швейцарскую журналистку Люцию Чирки отпустили.

Сегодня в Минске и других городах Беларуси проходят воскресные акции протеста.

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