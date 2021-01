Силовики задерживали гуляющих по центру Минска людей

Силовики 31 января боролись не только с активностью во дворах, но и в центре Минска. Хотя на проспекте Независимости никакие акции не планировались, милиция задерживала там просто гуляющих людей.

Задержания происходили около выхода из метро “Октябрьская”, у здания КГБ, на улице Интернациональной. О причинах не сообщалось, передает “Еврорадио”.

Кроме того, 31 января в Минске была задержана швейцарская журналистка Люция Чирки (Luzia Tschirky). Сообщалось о том, что она работает в Беларуси официально — с аккредитацией МИД.

Кроме того, точечные задержания силовики провели в районе станции метро “Октябрьская” возле кафе Daily Dose. Оттуда забрали несколько человек якобы для подтверждения личностей. Однако до сих пор неизвестны ни их имена, ни их местонахождение.

The arrests of peaceful protesters in Belarus are ongoing. On the video, you can see two men without uniform leading two Belarusians towards a van. The arrested will be put in prisons and most likely tortured. pic.twitter.com/EVUp96poYx

— Franak Viačorka (@franakviacorka) January 31, 2021